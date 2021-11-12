Сроки ремонта некоторых придомовых территорий Симферополя перенесены

По некоторым адресам Симферополя рабочие не успевают закончить ремонт в установленные сроки. Фото: пресс-служба администрации "Симферополя"

Ремонт 12 из 17 дворов Симферополя, по планам, завершится до 15 ноября. Однако часть придомовых территорий не успеют сделать вовремя, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. По его словам, работы на некоторых объектах закончат 21-25 ноября.

- На сегодняшний день не везде ремонт дворовых территорий успеют сделать в срок. Учитывая настоящую динамику, на улице Лермонтова, например, объект будет сдан в лучшем случае до 1 декабря, – сообщил Демидов.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство работой мэра крымской столицы. Он напомнил, что сроки работ уже три раза переносили.

- Люди на объектах есть, техника есть. Подрядчика выбирала администрация города. Чем заместители главы администрации занимаются? Завтра под камеру мне доложите (глава администрации Симферополя Валентин Демидов – прим.), кто из заместителей выезжал на объекты и пустил на самотек. Завтра у нас будет пресса, покажем и напишем, – заявил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что в Симферополе приступили к ремонту внутридворовых подъездов. Стоимость работ составит 25 миллионов рублей.

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