За истекшие сутки в Крыму выявили 16 фактов несоблюдения ковидных мер

За нарушение ковидных ограничений в общественном транспорте предусмотрен денежный штраф Фото: "КП" Архив

За истекшие сутки в Симферополе составили 16 административных протоколов по факту несоблюдения коронавирусных ограничений в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе местной администрации. Напомним, свою деятельность специальные группы осуществляют с 1 июля 2020 года.

- За 11 ноября мобильными группами обследовано 51 маршрутное транспортное средство и составлено 16 протоколов. Также в ходе мониторинга торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено 3 первичных акта, – говорится в сообщении.

На территории Республики Крым не перестает расти суточный прирост инфицированных коронавирусом: за истекшие 24 часа на территории полуострова зафиксировали 828 новых зараженных. Чтобы снизить скорость распространение заразы, местные власти настоятельно просят гостей и жителей крымской столицы соблюдать установленные ограничения и правила.

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