В Симферополе задержали преступную группу, сбывавшую фальшивые рубли

В Симферополе задержали преступную группу из шести человек Фото: Архив "КП"

В Крыму правоохранители задержали группу из шести человек, которые сбывали поддельные билеты Центрального банка Российской Федерации, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Установлено, что 33-летниий местный житель получил 15 фальшивых денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей посредством закладок в лесу под Симферополем.

- Мужчина, как организатор, передал купюры пятерым знакомым для дальнейшего распространения. Соучастники сбывали банкноты в магазинах, на рынках и оплачивали услуги такси и доставки еды, – говорится в сообщении.

Преступники договорились, что после реализации фальшивых денег 4 тысячи рублей будут возвращаться организатору, а сдачу подельники могут оставлять себе. По месту жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили доказательства, подтверждающие вину каждого из них.

- Одна из задержанных указала торговые точки, где она сбывала фальшивые денежные купюры. Большая часть поддельных банкнот изъята и приобщена к материалам уголовного дела, – добавили в пресс-службе.

Нарушители могут получить до восьми лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у умершей женщины в Евпатории украли золотые сережки. Дочь крымчанки подала заявление в полицию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50