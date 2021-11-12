В Крыму закончился запас вакцины «Спутник Лайт»

Иммунизация населения в Крыму идет ускоренными темпами Фото: Архив "КП"

В Крыму закончился запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

В ближайшее время ожидается поставка новой партии препарата в республику. Крымчанам напоминают, что пройти повторную вакцинацию (ревакцинацию) можно любым из зарегистрированных в РФ препаратов.

- На сегодняшний в день в Крыму достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Закончился препарат «Спутник Лайт», но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины, - сообщил Лясковский.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ прививку против Covid-19 можно проводить любыми вакцинами для профилактики вируса.

По данным федерального регистра иммунизацию первым компонентом от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 12 ноября прошли 778 600 человек, вторым – 593 916 человек.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки выявили 828 новых случаев заражения Covid-19. еще 20 человек, к сожалению, скончались.

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