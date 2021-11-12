В крымских пунктах вакцинации от Covid-19 создадут специальный «маршрут» для пациентов

Для оптимизации пунктов вакцинации в Крым прибыли сотрудники Минздрава России Фото: Архив "КП"

Сотрудники Минздрава РФ прибыли в Крым для того, чтобы оптимизировать работу местных пунктов вакцинации от коронавируса.

В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2» создадут специальный маршрут для тех, кто пришел вакцинироваться. В коридоре перед кабинетом, где производится иммунизация, появится стойка администратора, который будет заполнять анкету и лист добровольного согласия. Далее пациент будет перемещается в кабинет, где его осматривает врач и дает согласие на инъекцию. После этого человек перемещается в следующий кабинет, где его ожидает регистратор, заполняющий дополнительные документы. И вот теперь можно делать прививку, передает «Крым 24».

Предусмотрительно для пациентов, прошедших иммунизацию, подготовили отдельное помещение с диванами, где можно будет в течение получаса отдохнуть под присмотром врача.

- На этой неделе мы планируем не только оборудовать помещения, но и подготовить все организационные решения и отработать их. Мы приложим все усилия, чтобы с понедельника пункт вакцинации начал принимать пациентов по новым принципам и технологиям, – сообщил СМИ Дмитрий Крошка, врач-методист координационного центра Минздрава РК по реализации проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Крыму закончился запас вакцины «Спутник Лайт». Через месяц в республику поступит новая партия препарата.

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