В Крыму ожидают заключение госэкспертизы по яхтенным маринам

В ноябре Крым получит заключение госэкспертизы по яхтенным маринам. Фото: Крымская газета

Сегодня, 12 ноября, придет технико-экономическое обоснование проекта создания в Крыму инфраструктуры морских пассажирских круизных перевозок и яхтенного туризма.

Как пишет Крымская газета, в будущем это позволит сделать яхтинг в Крыму массовым. Такой вид отдыха считается довольно перспективным в регионе и приносит существенную прибыль в казну региона.

Ввиду того, что доступ к иностранным курортам для россиян был длительное время недоступен, спрос на яхтинг в Крыму значительно превысил предложение.

Ранее сообщалось, что в Крыму начнут строить три яхтенных марины. Они появятся в Керчи, Яковенково и в Ялте.

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