Строительство спортивного комплекса «Динамо» в Симферополе завершится в декабре

Спортивный комплекс «Динамо» в столице Крыма сдадут в эксплуатацию 25 декабря 2021 года. Фото: Cпортивный комплекс "ДИНАМО"/Вконтакте

Строительство спортивного комплекса «Динамо» в столице Крыма намерены завершить 25 декабря 2021 года. В нем смогут заниматься около тысячи человек.

- Объект практически подходит к завершению. В графике ведутся работы, на объекте 84 человека, это более, чем достаточно для того, чтобы завершить работы вовремя. Объект сдадут в эксплуатацию к концу года, - цитирует «Крым 24» председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.

Напомним, строительство комплекса стартовало в марте 2017 года. В нем четыре этажа. В ближайшее время строители приступят к монтажным работам. На объект уже завезли тренажеры, также возле входа в здание занимаются озеленением.

В текущем году на строительные работы и реконструкцию спортивных комплексов в республике выделили более одного миллиарда рублей. Также за этот период сдали в эксплуатацию шесть спортивных комплексов. На очереди сдачи - стадион «Авангард» в Ялте и «Дворец спорта» в Евпатории.

Ранее сообщалось, что футбольный стадион в Алупке отремонтируют за 49 миллионов рублей. Положительное заключение госэкспертизы получено.

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