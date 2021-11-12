Жителей Крыма ждут теплые выходные

На предстоящих выходных в Крыму ожидается незначительное потепление Фото: Архив "КП"

На предстоящих выходных в Крыму ожидается потепление. Как сообщили в управлении местного гидрометцентра, днем температура воздуха прогреется до +10, +15°С, ночью будет прохладнее – +3+8°С.

Однако уже в понедельник на полуостров вновь вернутся холода. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится порывистый северо-восточный ветер до штормовых значений (15-20 метров в секунду). Днем температура воздуха опустится до 0, -5С°, ночью ожидается до 0 -5°С мороза, на побережье 1-3°С тепла.

В конце недели столбики термометров поднимутся до 4-8°С тепла, ночная температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Крыму и Севастополе ночью температура воздуха составит -2…-4°.

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