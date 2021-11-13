Глава Симферополя пообещал поднять зарплату коммунальщикам

Валентин Демидов встретился с сотрудниками МБУ «Город». Фото: simadm.ru

В Симферополе глава администрации города Валентин Демидов встретился с трудовым коллективом муниципального бюджетного учреждения «Город».

- С 1 ноября этого года будет произведена индексация на 7,3% для всех сотрудников учреждения, - сообщил коммунальщикам Валентин Демидов, отметив, что пересмотрят и и порядок начисления доплаты за стаж. - Теперь она будет устанавливаться после двух лет работы в МБУ. Таким образом, заработная плата у сотрудников будет составлять не менее 25 тысяч рублей.

На встрече зашел разговор об установке новых урн и обустройстве дополнительных контейнерных площадок для сбора ТБО, ведь санитарное состояние столицы региона вызывает массу вопросов и критики.

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