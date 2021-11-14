В Симферополе на проезжей части сбили лошадь

Фото: ncrim.ru

В Симферополе лошадь стала участником ДТП. Как сообщили очевидцы, животное выскочило на проезжую часть, вырвавшись из рук хозяина, который вел его.

По данным портала ncrim.ru, ЧП случилось на проспекте Победы. Хозяин лошади и автомобилист урегулировали конфликт без привлечения сотрудников ГИБДД. Водитель авто, который сбил лошадь, не пострадал, а вот животное спасти не удалось.

Ранее в Крым не попали две лошади и телки без документов.

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