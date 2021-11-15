Некоторые жители Крыма 15 ноября остались без воды

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях Фото: Архив "КП"

Некоторые крымчане 15 ноября остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с ремонтом водных сетей.

Так, в Симферополе до 18.00 водоснабжение ограничено на улице Салгирная (частично), на переулке Салгирный (частично) и на улица Линейная (частично). До 17.00 без воды остались жители села Счастливое Бахчисарайского района.

Водоснабжение ограничено до 17.00 и в Джанкое на улице Октябрьская, в пгт. Красногвардейское на улице Киевская, 60, в Феодосии на улице Челнокова, 1-13.

Кроме того, в пгт. Коктебель воды не будет до 17.00 на переулке Долинный 15, 15а, 17, 21, 25, 27, переулке Цветочный, улицах Солнечная, Илюшина, Летная, Шевченко, Вересаева, Антонова, Арцеулова, Щербакова, Полевая (частично), Северянина и Озерная.

До 18.00 воды не будет по адресу: Красногвардейский район, село Ленинское, улица Строительная, Молодежная, Киевская. Также до 18.00 ограничено водоснабжение в городе Щелкино на улице Набережная.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 15 ноября 2021. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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