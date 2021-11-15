Сильный ветер надвигается на Крым – МЧС

В Крыму ближайшие двое суток будет хозяйничать сильный ветер Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сильный ветер ожидается в Крыму в ближайшие двое суток, сообщили в пресс-службе управления МЧС по РК со ссылкой на данные местного гидрометцентра. Жителям и гостям полуострова напомнили про меры безопасности.

- Днем 15 ноября и в течение суток 16 ноября ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Крымчанам стоит воздержаться от длительных поездок на время непогоды. Есть риск возникновения ЧС и аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения, падение слабо закрепленных конструкций, деревьев и обрыв линий электропередач.

Ранее сообщалось, что в Крыму на Ай-Петри осталось мало снега. Недолгое потепление коснулось и Крымских гор.

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