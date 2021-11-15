В Крыму на Ай-Петри осталось мало снега

Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Ноябрьская метель на полуострове оставила о себе на память лишь небольшие снежные «языки». Туманы и плюсовая температура свели на нет все старания зимы, которая решили заявить о себе в южном крае.

На фото и видео, которые появились в соцсети, видно, что красивого белоснежного покрывала на скалах и плато в окрестностях канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» уже почти нет.

Снег можно найти в низинах. Фото: Андрей Бачурин/VK

- В воскресенье растаял, но еще немного есть в низинах, - рассказал КП-Крым автор снимков Андрей Бачурин.

Вот и понедельник выдался погожим: на плато Ай-Петри тихо, приветливо светит ноябрьское солнышко и столбик термометра подбирается к отметке плюс 5 градусов.

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