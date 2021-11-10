«Я же только вчера в море плавал»: Второй раз за осень в Крыму выпал снег

Смотровая площадка возле канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» на плато Ай-Петри 10 ноября 2021 года. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров, решив не отставать от материковой России, тоже примерил на себя зимний наряд. Правда, высота снежного покрова составила всего три сантиметра, да и присыпало только Крымские горы, но радость и восторг очевидцев этот факт не умалил.

- Ребята, мы вас поздравляем! Понеслась! - такой пост сопровождает «зимний» ролик в соцсети.

Внедорожник мчится по горному серпантину, где идет снегопад, а дорожные службы старательно очищают дорогу от нежелательных осадков.

КП-Крым автор видео Валентин Попов рассказал, что непогода застала его у села Охотничье на Ай-Петри. Метелица в горах начала куролесить с вечера 9 ноября.

Подписчики выразили свои эмоции в комментариях: «Аж мурашки по коже!»; «Ждем любителей летней резины»; «Ура!»; «Покатушки хочу-у-у-у!»; «Все на лыжи!».

Некоторые выразили недоумение: «Зима?! Я же только вчера еще в море плавал»; «Дела! Внизу в самой Ялте утром шел дождь, а термометр показывал плюс 5 градусов».

Снег в горах Крыма. Фото: Андрей Бачурин/VK

На снимках эффектно выглядит в белоснежном одеянии и плато возле канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Крымская сосна на смотровой площадке цепко держит иголками украшения от матушки зимы.

Жителям столицы Крыма Симферополя природа устроила в среду не очень приятный сюрприз: сильный дождь подтопил пригородный поселок и автолюбителям приходилось утром буквально плыть по дороге.

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