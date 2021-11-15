В Симферополе задержан мужчина, обокравший охраняемый объект

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вынес ценные вещи из местной квартиры. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК

В Симферополе правоохранители задержали мужчину, который обокрал охраняемый объект, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК.

Стражи порядка получили сообщение о том, что в одной из охраняемой квартир Симферополя сработала тревожная сигнализация.

- В ходе обследования придомовой территории росгвардейцы обратили внимание на подозрительного гражданина с тяжелыми сумками в руках, который при виде стражей правопорядка резко сменил направление движения, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемый вынес в сумках из помещения бытовую технику и другие ценные вещи. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции. Все похищенное было возвращено собственникам жилья.

Ранее сообщалось, что ночью пьяный севастополец устроил драку из-за закрытого магазина. Его задержали, в настоящий момент проводится проверка.

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