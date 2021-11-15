В Коктебеле грузовик провалился под грунт, осевший из-за прорыва трубы

Чтобы вытащить увязший в грунте грузовик, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В пгг. Коктебель на улице Илюшина 15 ноября грузовой автомобиль «УАЗ» провалился под просевший грунт. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, в салоне авто находились три пассажира. На место сразу отправилась группа спасателей, медики и сотрудники ГИБДД.

- Выяснилось, что произошел прорыв водопровода. Впоследствии под напором воды, просел грунт, куда провалился автомобиль «УАЗ» с тремя пассажирами, – говорится в сообщении.

Автомобиль эвакуировали на твердую поверхность с помощью спецоборудования. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Симферополе эвакуатор сбил мужчину и уехал с места ДТП. В полиции установили личность нарушителя.

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