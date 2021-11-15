В Саках у 60-летнего мужчины обнаружили три килограмма марихуаны

В Саках сотрудники полиции изъяли более трех килограмм марихуаны. Фото: пресс-служба МВД по РК

Правоохранители задержали жителя 60-летнего жителя Сак за оборот запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе МВД по РК. В его домовладении обнаружили и изъяли более трех килограммов высушенной марихуаны, расфасованной по семи пакетам.

- Злоумышленник незаконно хранил наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта, однако реализовать свой преступный умысел не успел, – говорится в сообщении.

На нарушителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержан мужчина, обокравший охраняемый объект. Все похищенное изъято и возвращено собственникам жилья.

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