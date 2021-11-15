Благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе завершат в конце ноября

Благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе планируют завершить в ноябре. Фото: пресс-служба крымской столицы Фото: Архив "КП"

Благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе находится на финальной стадии. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе крымской столицы, рабочие намерены завершить все работы до конца ноября.

Напомним, территорию благоустраивают в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Изначально завершить благоустройство на площади планировали до 1 октября, однако наличие нелегального строения на объекте помешало своевременному завершению процесса.

В настоящий момент работы на объекте ведутся ускоренными темпами и находятся на финишной прямой. Уже в этом году жители столицы республики смогут оценить обновленный объект с ухоженными дорожками, зоной для отдыха, лавочками и фонтаном.

Ранее сообщалось, что на ремонт внутридворовых проездов Симферополя потратят 25 миллионов рублей. Работы проведут более чем на восьми улицах города.

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