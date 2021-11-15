Суд приговорил симферопольца к условному сроку за призывы к экстремизму в соцсетях

Преступную деятельность симферопольца пресекли сотрудники ФСБ России по Крыму Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя приговорил к условному сроку местного жителя за призывы в социальной сети Вконтакте к экстремистской деятельности группы евреев, сообщили в пресс-службе райсуда. Подсудимый признал свою вину.

- Действия подсудимого были направлены на формирование у неограниченного круга лиц мнения о необходимости совершения насильственных действий по отношению к данной группе лиц, выделенной по признаку национальности, на открытых для неопределенно широкого круга пользователей различных ресурсах, - пояснили в пресс-службе.

Суд признал виновным жителя крымской столицы по статье 280 части 2 УК РФ «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Нарушитель приговорен к условному заключению сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, он лишен права распространять информацию в интернете сроком на 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.

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