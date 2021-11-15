Под Симферополем открыли бюст Николая Семашко

Семашко продолжал работать до последних дней жизни, несмотря на тяжелую болезнь. Фото: пресс-служба Совмина РК

На территории Республиканской клинической больницы состоялось открытие бюста Николая Семашко. Монумент преподнесли в дар сотрудникам больницы от ассоциации «Спутник» и депутата Госсовета РК Валерия Аксенова.

- Идея памятника в том, чтобы люди помнили основоположника советской медицины, чтобы знали о нем. Также в благодарность медикам, – рассказал «Крым 24» автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.

Справка: Николай Семашко возглавлял народный комиссариат здравоохранения на протяжении 11 лет (1918-1930 года). За время пребывания на должности наркома заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний снизилась на 20%, число больничных коек выросло на 40%. Корме того, в разы увеличилось количество врачебно-амбулаторных учреждений и женских консультаций.

Ранее сообщалось, что в Керчи открыли мемориал памяти погибших в политехническом колледже. В трагедии 17 октября 2018 года погиб 21 человек.

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