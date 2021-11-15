Валентин Демидов проведет онлайн-прием для жителей Симферополя

Симферопольцы смогут задать вопросы главе города в прямом эфире. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава Симферополя Валентин Демидов намерен провести в среду прием граждан в режиме онлайн. Такое решения связано неблагоприятной эпидобстановкой в регионе.

- Уважаемые симферопольцы, во время пандемии не рекомендуется проводить личные приемы и собираться для масштабных обсуждений. Поэтому предлагаю новый формат нашего взаимодействия, – цитирует КИА градоначальника.

Чиновник выйдет в прямой эфир в среду, 17 ноября, на своей странице в Instagram (@v_v_demidov), чтобы пообщаться с жителями крымской столицы и ответить на их вопросы.

Ранее глава Симферополя пообещал поднять зарплату коммунальщикам. Он провел встречу с трудовым коллективом муниципального бюджетного учреждения «Город».

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