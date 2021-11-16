В Крыму за последние сутки выявили 859 новых случаев Covid-19

В Крыму продолжает расти суточный прирост инфицированных Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 859 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 109 503 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав Крыма. Также за последние сутки с выздоровлением выписали 857 человек, за весь период – 97 190.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 027 человек, – говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве объяснили, почему локдаун не помог Крыму победить коронавирус. Во время недельных выходных полуостров продолжали посещать туристы.

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