Севастополь получил около десяти тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Севастополь завезли около десяти тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополь завезли около десяти тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», сообщили в пресс-службе правительства города.

Препарат уже доступен в прививочных пунктах поликлиник первой городской больницы, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях четвертой городской больницы, а также в мобильных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

- В поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях девятой городской больницы привиться «Спутником Лайт» можно будет с завтрашнего дня, – говорится в сообщении.

Напомним, что «Спутник Лайт» рекомендуется для ревакцинации и вакцинации тех, кто уже перенес ковид. Для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не применяется.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Крым выявили 859 новых инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки, в Севастополе - 347.

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