В Симферопольском парке имени Гагарина запустили колесо обозрения

В Гагаринском парке Симферополя запустили колесо обозрения. Парк имени Ю. Гагарина, Cимферополь/Вконтакте

В Симферополе в Гагаринском парке запустили колесо обозрения, которое не работало последние четыре месяца. Аттракцион простаивал с 19 июля текущего года.

- Колесо было остановлено 19 июля и в течение этого времени провели работы по обслуживанию. Получен регистрационный номер, заменены тросы и сидения. Сегодня во вторник, 16 ноября, запускаем, - рассказал «Крым 24» руководитель МБУ «Парки столицы» Роман Филипенко.

По его словам, на аттракционе за один раз может кататься 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Детском парке Симферополя приступили к ремонту аттракционов. Некоторые из них были установлены еще в прошлом веке.

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