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Экономика16 ноября 2021 10:56

Устройство тротуаров на улице Карла Маркса в Симферополе завершат к концу ноября

Сроки могут сдвинуться в случае непогоды
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
АО «ВАД» завершит устройство тротуаров на улице Карла Маркса к концу ноября. Фото: скриншот из видео/Крыминформ

АО «ВАД» завершит устройство тротуаров на улице Карла Маркса к концу ноября. Фото: скриншот из видео/Крыминформ

Фото: Архив "КП"

К концу ноября завершатся ремонтные работы на одной из самых проездных улиц в Симферополе - Карла Маркса. Рабочие трудятся над укладкой покрытия тротуаров и нанесением разметки.

- В случае возникновения неблагоприятных погодных условий возможна корректировка сроков, – цитирует Крыминформ сообщение компании АО «ВАД», которая является подрядчиком ремонта улицы.

Напомним, в этом году компания «ВАД» в крымской столице выполняет работы в рамках двух этапов ремонта улиц: в рамках первого – более 49 улиц (Козлова, Киевская, Русская, Дмитрия Ульянова, Жуковского, Марка Донского, проспект Вернадского и другие), в рамках второго – ремонт 26 улиц Симферополя, среди которых Гоголя, Карла Маркса, Сергеева-Ценского, проспект Победы и другие. Все запланированные работы намерены завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что на восстановление дорог Симферополя выделено 3,1 миллиарда рублей. Работы проводятся на 75 улицах.

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