В Симферополе подготовили к зиме спецтехнику для расчистки дорог

Городские службы постепенно готовят город к зиме. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе подготовили специальную технику, при помощи которой в зимний период будут приводить городские дороги в порядок, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В крымской столице достаточное количество реагента для борьбы с гололедом на дорогах. На сегодняшний день рабочие устанавливают в городе контейнеры, в которых хранится противогололедный материал. 247 таких боксов будут стоять в общественных местах.

- Коммунальная техника подготовлена - полностью переоборудованы машины и проведено техническое обслуживание. Большая часть работ ведется в ночное время. Планируем завершить до конца этой недели, - цитирует пресс-службе руководителя муниципального бюджетного учреждения «Город» Антона Гумена.

Ранее жителей Крыма предупредили, что некоторые горные дороги полуострова могут перекрыть зимой в случае плохой погоды. Данные меры снизят риск возникновения ДТП.

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