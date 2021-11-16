В Минздраве объяснили, почему популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан

Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан — минздрав В профильном министерстве заявили, что СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в столице Крыма Фото: Архив "КП"

В СМИ неверно истолковали информацию о вакцинации в Симферополе, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

В городе прошли иммунизацию 216 574 человека – это более 80% от плана, который установлен для крымской столицы. Однако говорить, что популяционный иммунитет в Симферополе уже создан - преждевременно.

- Всем регионам Крыма предстоит достичь показателей вакцинированных от коронавируса, необходимых для формирования коллективного иммунитета, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму план по вакцинации от Covid-19 первым выполнил Симферополь. Кировский, Симферопольский и Первомайский районы – в числе отстающих.

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