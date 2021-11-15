В Крыму план по вакцинации от Covid-19 первым выполнил Симферополь

Первый регион Крыма выполнил план по вакцинации от коронавируса Фото: "КП" Архив

В Крыму ускоренными темпами проходит вакцинация от коронавируса. После введения новых ограничений количество желающих получить заветный QR-код значительно выросло. Как сообщили КП-Крым в Минздраве республики, Симферополь стал первым регионом полуострова, где успешно выполнен план по иммунизации населения.

Напомним, к началу 2022 года в Крыму планируют иммунизировать 80% населения (1 212 687 человек). С недавних пор ежедневно данную процедуру в республике проходят порядка 15-20 тысяч человек. По состоянию на 15 ноября первым компонентом привито 803 119 человек, вторым - 610 859 человек.

- На сегодняшний день лидирует по прививочной кампании Симферополь, где привито 83,9% жителей, в Черноморском районе - 73,5%, в Армянске - 71,8%, - уточнили в пресс-службе крымского минздрава.

Кроме того, от 60% до 69% населения прошли иммунизацию в Алуште, Ялте, Судаке, Керчи, Белогорске, Советском, Красноперекопском, Раздольненском, Нижнегорском, Сакском и Красногвардейском районах. Также прививку от Covid-19 сделали от 58% до 60% жителей Евпатории, Феодосии, Джанкойского, Бахчисарайского и Ленинского районов. В числе отстающих регионов - Кировский, Симферопольский и Первомайский районы с числом привитых 52-56%.

На территории Республики Крым по-прежнему не перестает расти суточный прирост инфицированных: за последние 24 часа в регионе обнаружили 860 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии было зафиксировано 108 644 заболевших Covid-19.

Ввиду большого количества желающих сделать прививку в республиканских пунктах вакцинации начали образовываться длинные очереди. Чтобы жители Крыма имели возможность проходить данную процедуру с комфортом, был создан телеграм-канал, где три раза в день обновляется информация об очередях в местных пунктах иммунизации.

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