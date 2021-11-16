Водитель «припарковал» свой Chevrolet на стене здания Николаевского сельсовета под Симферополем

Ночью в Симферопольском районе легковой автомобиль врезался в здание поселкового совета Николаевки. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/Вконтакте

Ночью 15 ноября в поселке Николаевка под Симферополем водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и въехал в здание Николаевского сельсовета на улице Советской, сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова.

По предварительной информации, автомобилист ехал на большой скорости, вылетел за пределы проезжей части, где допустил наезд на здание. В результате ДТП никто не пострадал.

- От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, – уточнила Кашкарова.

Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что водитель сел за руль, не имея водительских прав.

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