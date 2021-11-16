Вода из-под Азовского моря оказалась пригодна для употребления

Под Азовским морем обнаружены источники пресной воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Пробы воды, добытой под Азовским морем, показали, что она пресная. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, общие объемы ее запасов станут известны в только в следующем году.

- У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды – с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая, – пояснил Хуснуллин.

Он уточнил, что разведку запасов воды пришлось приостановить из-за штормов на море, работа будет завершена в следующем году.

Идея добывать воду из-под Азовского моря для нужд крымчан принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. По его поручению «Росгеология» вела разведку запасов воды, на что было выделено 300 миллионов рублей. Первые пробы начали изучать еще в июле, но тогда результаты показали, что вода непригодна для употребления, так как ее минерализация превышает допустимые показатели в 10 раз.

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