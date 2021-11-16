Конкурс на замещение должности главы администрации Симферопольского района состоится 17 ноября

Денис Кратюк, временно исполняющий полномочия главы администрации Симферопольского района. Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района

Завтра, 17 ноября, состоится конкурс на замещение должности главы администрации Симферопольского района.

- Место проведения мероприятия – административное здание Симферопольского районного совета, расположенное по адресу: город Симферополь, улица Павленко, 1, – цитирует КИА сообщение пресс-службы администрации Симферопольского района.

Напомним, глава администрации Симферопольского района подал в отставку 13 октября. Временно исполняющим его обязанностит назначен первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

Ранее сообщалось, что Олесю Харитоненко исключили из состава Государственного Совета РФ. Чиновница вошла в него в декабре прошлого года.

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