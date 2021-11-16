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Общество16 ноября 2021 13:18

Конкурс на замещение должности главы администрации Симферопольского района состоится 17 ноября

Временно исполняющим обязанности является первый замминистра сельского хозяйства РК
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Денис Кратюк, временно исполняющий полномочия главы администрации Симферопольского района. Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района

Денис Кратюк, временно исполняющий полномочия главы администрации Симферопольского района. Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района

Завтра, 17 ноября, состоится конкурс на замещение должности главы администрации Симферопольского района.

- Место проведения мероприятия – административное здание Симферопольского районного совета, расположенное по адресу: город Симферополь, улица Павленко, 1, – цитирует КИА сообщение пресс-службы администрации Симферопольского района.

Напомним, глава администрации Симферопольского района подал в отставку 13 октября. Временно исполняющим его обязанностит назначен первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

Ранее сообщалось, что Олесю Харитоненко исключили из состава Государственного Совета РФ. Чиновница вошла в него в декабре прошлого года.

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