Мошенник из Петербурга обманул жителя Симферополя на 293 тысячи рублей

Житель Симферополя стал жертвой питерского мошенника Фото: Архив "КП"

К правоохранителям в Симферополе обратился 58-летний гражданин, у которого обманом выманили 293 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Пострадавший рассказал, что познакомился с мужчиной, который предложил помочь в приобретении льготной жилой площади и автомобиля.

- Заявитель передал первоначальный взнос в размере 293 тысячи рублей для помощи в оформлении документов. Но спустя время знакомый перестал выходить на связь, – говорится в сообщении.

По подозрению в преступлении задержан 51-летний житель Санкт-Петербурга, которого для проведения следствия доставили в Симферополь. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

- В кабинете следователя у задержанного произведена выемка вещественных доказательств - банковских карт, на которые потерпевший перевел денежные средства, – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Мошенник может получить до шести лет тюрьмы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали преступную группу, сбывавшую фальшивые рубли. Шестерым преступникам грозят тюремный срок и крупный штраф.

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