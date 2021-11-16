СК заинтересовался делом женщины, родившей мертвого ребенка в Феодосии

В Феодосии СК проверит смерть младенца в роддоме Фото: Архив "КП"

В Феодосии молодая женщина на девятом месяце беременности родила мертвого ребенка. Как сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома, родственники роженицы убеждены – трагедия произошла из-за халатности врачей. По данному факту организована проверка.

Видеообращение, где роженица пересказала хронологию событий, было опубликовано в соцсетях.

- Была незамедлительно организована проверка поступивших сведений. В ходе мероприятий будут тщательным образом изучены обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи жительнице Феодосии и в момент принятия родов, изучена медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы, - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура. Специалистам предстоит выяснить, кто виновен в произошедшем. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело после публикаций о ненадлежащем лечении юной крымчанки. На теле девушки образовались кровавые пролежни за три недели в больнице.

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