Медучреждения Крыма и Севастополя получили 30 тонн сжиженного кислорода

Военные передали медучреждениям Крыма и Севастополя 30 тонн сжиженного кислорода. Фото: отдел информобеспечения ЧФ

Военные Черноморского флота передали крупную партию сжиженного кислорода медицинским учреждениям Республики Крым для лечения пациентов с Covid-19, сообщили в пресс-службе ЧФ. В настоящий момент лечебные учреждения полуострова получили более 30 тонн фармацевтической субстанции.

- С аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную партию сжиженного кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции, – сообщили в ЧФ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 ноября на территории Республики Крым впервые за долгое время суточный прирост инфицированных ковидом не обновил очередной рекорд: за истекшие сутки выявили 859 новых больных.

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