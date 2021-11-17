Некоторые улицы Симферополя остались без воды 17 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе на некоторых улицах нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма ». Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

Так, в крымской столице до 12.00 водоснабжение ограничено на улице Беспалова, улице Бориса Хохлова, улице Радищева, улице Рылеева, улице Лескова, улице Мира, улице Ломоносова, улице Гончарова, на переулке Первомайский, улице Первомайская, улице Кусакина, переулке Алуштинский, на Молодежном проезде, переулке Институтский.

Кроме того, до 17.00 воды не будет на улицах Оленчука, Центральная, Малосадовая, Алексеева, Академика Стевена, Полины Осипенко, Инкубаторная, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 17 ноября. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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