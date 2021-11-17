В Симферополе задержали девушку, развозившую наркотики на такси

Задержанной грозит тюремный срок за сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе правоохранители задержали 26-летнюю девушку за реализацию наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Передвигаясь по городу на такси, нарушительница на протяжении последних трех месяцев осуществляла сбыт запрещенных веществ путем закладок. При задержании у нее обнаружили 107 свертков с наркотикам (соль).

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере размере), - говорится в сообщении.

Нарушительнице грозит до двадцати лет тюрьмы. В настоящий момент девушка находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали рецидивиста, перевозившего наркотики в трусах. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

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