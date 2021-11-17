В Крыму свободно до 15% коечного фонда для пациентов с COVID-19

Всего в Крыму развернуто 5 365 мест для больных COVID -19 Фото: "КП" Архив

Занятость коечного фонда для пациентов с COVID -19 в Крыму составляет около 85%. Всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест. Об этом со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского сообщает пресс-служба крымского правительства.

Несмотря на реализацию усиленных мер по недопущению распространения вируса, в республике не перестает расти суточный прирост инфицированных ковидом. За последние 24 в РК выявили 867 новых заболевших, еще 20 человек, к сожалению, скончались.

- На данный момент развернуто 5 365 коек круглосуточного стационара для больных с коронавирусной инфекцией. Отмечается рост свободного коечного фонда – более 15%. Таким образом, существует запас прочности, - уточнили в пресс-службе.

По словам Скорупского, в республике наблюдается снижение тяжелых случаев заболевания коронавирусом, как и общее количество госпитализаций.

Напомним, в связи с непростой эпидемиологической ситуаций в Крыму, коечный фонд для пациентов, инфицированных коронавирусом, был увеличен до 5 365 мест, из них 289 – для детей.

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