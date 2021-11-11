В Крыму разворачивают дополнительные койки для больных Covid- 19

В Крыму появились дополнительные койки для больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму коечный фонд для пациентов, инфицированных коронавирусом, увеличен до 5 365 мест, из них 289 – для детей. Как сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, места должно хватить всем.

- Для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад, из которых 15 бригад скорой помощи, три бригады медицины катастроф, две эвакуационно-транспортировочные бригады санитарной авиации, – сообщил Гоцанюк.

Кроме того, в республике продолжают работать и дополнительно развернутые выездные общепрофильные бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, в Крыму продолжается активная иммунизация населения. Симферополь вышел на первое место среди городов республики по количеству вакцинированных от Covid-19.

По словам Юрия Гоцанюка, в Черноморском районе привито 69,6% населения, в Армянске – 69,2%, в Алуште, Ялте, Судаке, Советском, Красноперекопском, Раздольненском и Красногвардейском районах прививку сделали 60-67% жителей. В Евпатории, Керчи, Белогорске, Феодосии, Сакском, Нижнегорском, Джанкойском, Бахчисарайском и Ленинском районах иммунизацию прошли 55-60% местного населения. В Кировском, Симферопольском и Первомайском районах привито 50-54% жителей сделали прививку.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Крым за последние 24 часа зафиксировали 819 новых случаев заражения коронавирусом.

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