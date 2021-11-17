Власти Симферополя намерены развивать спортивную инфраструктуру города

Власти Симферополя намерены построить в городе новые спортивные объекты. Фото: Валентин Демидов/Facebook

Глава Симферополя Валентин Демидов в рамках встречи с Министром спорта Республики Крым Ольгой Торубаровой обсудил вопросы дальнейшего развития спортивной инфраструктуры крымской столицы.

По его словам, в настоящий момент рассматриваются варианты создания новых объектов как за счет средств федеральных и республиканских программ, так и в рамках государственно-частного партнерства.

- Предложения поручил проработать департаменту архитектуры и градостроительства в контексте Генерального плана города, - сообщил Демидов.

Ранее сообщалось, что строительство спортивного комплекса «Динамо» в Симферополе завершится в декабре. В нем смогут тренироваться более тысячи человек.

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