Кассация на решение суда Амстердама о скифском золоте будет подана до 26 января. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине. Кассация подадут крымские музеи до 26 января, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

Скифское золото - это коллекция более чем из 2 тысяч экспонатов, которые были представлены на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в амстердамском Музее Алларда Пирсона с февраля по август 2014 года.

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года возникла неопределенная ситуация: о правах на экспонаты заявили крымские музеи и Украина. Позже Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение передать экспонаты из коллекции «скифского золота» Украине. При этом судья заявил, что вынесенное решение может быть обжаловано.

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