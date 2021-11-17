Новым главой администрации Симферопольского района избран Денис Кратюк

Депутаты выбрали нового главу администрации Симферопольского района. Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района

Денис Кратюк стал новым главой Симферопольского района. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, данное решение было принято 43 депутатами единогласно.

Денис Кратюк с февраля 2020 года по октябрь 2021 года занимал должность первого замминистра сельхоза Крыма. До этого на протяжении пяти лет возглавлял федеральное бюджетное госучреждение «Центр агрохимической службы «Крымский».

Кроме Дениса Кратюка в конкурсе на замещение должности принимали участие заместитель председателя Симферопольского райсовета Борис Селютин, глава администрации Николаевского сельского поселения Андрей Доманицкий и экс-депутат Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков.

Напомним, 13 октября бывший глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов подал в отставку. Эту должность чиновник занимал с ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на должность главы администрации Судака назначен Константин Подсевалов. Чиновник вступил в должность 10 ноября.

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