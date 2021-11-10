Назначен новый глава администрации Судака

Главой администрации Судака стал Константин Подсевалов. Фото: пресс-служба администрации Судака

Депутаты Судакского горсовета согласовали кандидатуру Константина Подсевалова на должность главы города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, ранее конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации города. Ими стали первый заместитель руководителя горадминистрации Константин Подсевалов и руководитель территориального органа в селах Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Евгений Краснов.

В результате большинство голосов депутатского корпуса было отдано в пользу Константина Подсевалова.

Бывший глава администрации Судака Игорь Степиков был отправлен в отставку 11 октября. Чиновник возглавлял курортный город с 2019 года.

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