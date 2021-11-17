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Здоровье17 ноября 2021 12:13

В Крым завезли новую крупную партию вакцины «Спутник Лайт»

18 тысяч доз препарата распределят между республиканскими медучреждениями
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Республику Крым завезли крупную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» после возникшего дефицита, сообщили в пресс-службе Минздрава РК со ссылкой на врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского. В настоящее время проводится работа по распределению препарата между медучреждениями.

- На склад ГУП РК «Крым-Фармация» в среду, 17 ноября, поступило 18 тысяч доз вакцины, - сообщил Скорупский.

Напомним, каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан, частности, вакцина «Спутник Лайт» - гражданам, прошедшим процедуру иммунизации, а также для ревакцинации.

Кроме того, на днях Крым получил 80 тысяч доз препарата «Спутник V». Таким образом, в регионе на данный момент имеется достаточный запас всех 4 видов отечественных вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

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