«Балаклава» заняла второе место в конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ «Вкусы России 2021»

Виноградники винодельни «Золотая Балка»

Минсельхоз России провел 15 ноября торжественную церемонию награждения победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», где премиальная линейка вин «Балаклава» заняла второе место.

Премиальная линейка вин «Балаклава» винодельни «Золотая Балка» была заявлена в главной номинации конкурса «На всю страну» среди самых популярных продуктов питания, происхождение которых зарегистрировано в Государственном реестре Российской Федерации. Второе место торговой марке было присуждено экспертной комиссией, состоящей из представителей ритейла, ресторанного бизнеса, институтов развития и органов власти под председательством Лилии Гумеровой - члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. А также в этой номинации заняли призовые места бренды Камчатская нерка и Астраханская вобла.

- Огромная заслуга для нас – быть высоко оцененными экспертами в столь масштабном Всероссийском конкурсе, - отметила Елена Костенко, генеральный директор винодельни «Золотая Балка».

В этом году в мероприятии приняли участие свыше 700 уникальных торговых марок из восьмидесяти четырех субъектов Российской Федерации. Традиционно выбирали по три победителя в восьми номинациях.

- Победа в конкурсе для производителей служит дополнительным стимулом к расширению производства, выходу на федеральный рынок, поиску новых каналов сбыта, а также развитию смежных направлений бизнеса, например, аграрного и гастрономического туризма, популярность которых в последние годы стремительно растет, - отметил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ.

Конкурс «Вкусы России» призван познакомить с российскими продуктовыми брендами, а также повысить популярность и уровень доверия среди потребителей.