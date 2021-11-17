В Симферополе проведут отбор перевозчиков на городские маршруты

В Симферополе намерены провести жесткий отбор перевозчиков на муниципальные маршруты Фото: Архив "КП"

В Симферополе в ближайшее время намерены провести конкурс по отбору перевозчиков на городские маршруты. Как сообщил первый замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов, уже разработана документация на конкурс по 10 маршрутам, всего их – 47.

- В течение двух недель мы разместим всю документацию, и в декабре-январе состоится конкурс на осуществление пассажирских перевозок, - заявил Балахонов.

По его словам, по итогам конкурса будут заключены контракты. В рамках новых договоров будут предусмотрены жесткие условия и штрафные санкции. В случае несоблюдения установленных правил, с перевозчиками будут расторгать контракты. По мнению первого замглавы администрации крымской столицы, такие меры позволят упростить контроль.

Ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов заявил, что практически на всех маршрутах крымской столицы фиксируются нарушения. Чаще всего водители не соблюдают расписание движения, особенно в вечернее время суток.

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