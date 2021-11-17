Украинские военные провели очередные учения вблизи Крыма

ВСУ провели очередные учения недалеко от Крыма. Фото: скриншот из видео/пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины/facebook

Военные Украины провели учения с боевой стрельбой и привлечением авиации недалеко от Крыма, сообщили в пресс-службе командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Мероприятия прошли на одном из полигонов Херсонской области. В них принимал участие батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и армейской авиацией.

Согласно легенде учений, подразделение при поддержке вертолетов, танков и артиллерии должно было дать отпор отряду морской пехоты условного противника и сделать невозможным продвижение его основных сил вглубь обороны. Участники мероприятий справились с поставленной задачей.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ связали активность США в Черном море с Донбассом. Черноморский флот продолжает следить за действиями иностранных кораблей.

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