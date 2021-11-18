Часть крымчан 18 ноября осталась без воды

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Крыму по некоторым адресам нет воды 18 ноября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В Ленинском районе полуострова в связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода до 21.00 возможны снижение давления, отсутствие водоснабжения в пгт Ленино, селе Виноградное, селе Батальное, селе Луговое, селе Семисотка.

В Симферополе в связи с проведением работ на сетях холодного водоснабжения на улице Узловая с 00.00 часов 18 ноября до 06.00 часов 19 ноября будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Узловая, улица Героев Сталинграда, улица Марка Донского, переулок Пищевой, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, воды до 18.00 не будет в селе Солнечное Симферопольского района.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 18 ноября 2021. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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