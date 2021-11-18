В Симферополе может появиться приют для животных

В Симферополе ищут инвестора для строительства приюта для животных Фото: "КП" Архив

В микрорайоне Каменка города Симферополя могут построить приют для бездомных животных. Как сообщил глава местной администрации Валентин Демидов, для реализации задумки требуется инвестор, готовый финансировать строительные работы.

В крымской столице в настоящий момент не так много мест, где бездомные четвероногие могут обрести дом, – всего два приюта, наличие которых лишь на сотую долю процента решает проблему с беспризорными сворами собак на улицах крымской столицы. Их содержанием занимаются общественные организации, однако городского приюта в Симферополе до сих пор нет.

- В районе Каменки может появиться приют для животных. Это за счет частных инвестиций. Вопрос прорабатывается, - уточнил градоначальник.

Он добавил, что проблему с беспризорными собаками не решить без стерилизации животных и выделения территорий для постоянного их проживания.

Напомним, ранее в Крыму открыли приют для собак, чьи хозяева попали в больницу с COVID-19. Питомцы «Лабродома» обеспечены едой и заботой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50