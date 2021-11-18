Власти Ялты выкупят жилье у собственников аварийных квартир на улице Вергасова

Два дома на улице Вергасова не подлежат восстановлению, принято решение о их сносе. Фото: Янина Павленко / Facebook

Владельцы 17 квартир в двух домах на улице Вергасова в Ялте согласились на компенсацию за свое жилье в связи с признанием этих объектов аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие постановления о выкупе этих жилых помещений подписала глава администрации города Янина Павленко.

До 30 ноября текущего года будут проведены переговоры с собственниками помещений и земельных участков по поводу условий изъятия недвижимости. Также будут подготовлены необходимые соглашения, проекты которых должны быть направлены их владельцам.

- Жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Ялта, ул. Вергасова, 10 и 12, выкупаются для муниципальных нужд в связи с поступлением добровольного согласия их собственников на денежную компенсацию, – поясняется в принятых документах.

Напомним, указанные дома сильно пострадали при летних потопах в курортной столице республики. Строения расположены около русла реки, которая вышла из берегов после обильных осадков. Дома признали аварийными еще в августе текущего года, в связи с чем было принято решение о их сносе.

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