Возле Дворца пионеров в Симферополе не будут восстанавливать пешеходный переход

Ради безопасности граждан пешеходный переход возле Дворца пионеров восстанавливать не будут. Фото: Мария Конева "Черный список Симферополь" / Вконтакте

В Симферополе не будут восстанавливать бывший пешеходный переход возле Дворца пионеров в районе площади имени Куйбышева. Как сообщил глава местной администрации Валентин Демидов, такое решение принято в целях безопасности.

«Зебру» убрали еще в начале 2020 года вместе со светофором перед площадью имени Куйбышева со стороны больницы имени Семашко. Вместо этого на месте появились ограждения. Местные жители такие обновления не оценили, ведь теперь, чтобы добраться на противоположную строну, им приходится делать целый круг по подземным переходам.

- Граждане часто обращаются по вопросу пешеходного перехода возле Дворца пионеров. Там конечно было переходить удобнее. Но в целях безопасности его не будет, - сообщил Демидов.

Как пояснили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, решение о перекрытии пешеходного перехода вблизи Дворца пионеров было принято Комиссией по безопасности дорожного движения на территории Симферополя. Опасность была связана с большим транспортным потоком на улице Киевская.

- Там регулярно происходили аварии с участием пешеходов. Понятно почему – там несколько полос движения, люди нередко попадали под колеса автомобилей. Других вариантов решения проблемы пока нет, пешеход восстанавливать не будут, - пояснили в пресс-службе.

С другой стороны, в виду того, что светофор демонтировали, автомобилистам больше не приходится останавливаться, чтобы пропустить граждан. Соответственно, заторов на дороге стало меньше.

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